«Урал» победил «Уфу» благодаря голам Бикфалви и Мишкича – 2:1

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«Урал» победил «Уфу» (2:1) в 26-м туре РПЛ.  

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

На голы Эрика Бикфалви и Даниела Мишкича ответил точным ударом Гамид Агаларов.

Урал – Уфа 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
23 апреля, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 25 Бикфалви, 2:0 – 53 Мишкич, 2:1 – 80 Агаларов.
УралПомазун, Егорычев, Кузьмичев, Герасимов, Гогличидзе, Мишкич (Емельянов, 73), Аугустыняк, Железнов (Гаджимурадов, 78), Шатов (Евсеев, 85), Подберезкин, Бикфалви (Агеев, 85).
УфаБеленов, Плиев, Никитин, Журавлев (Касинтура, 46), Камилов (Саплинов, 61), Фищенко (Емельянов, 86), Мрзляк (Иванов, 61), Кабутов, Йокич, Агаларов, Ортис (Урунов, 46).
Предупреждения:
Мишкич (13), Подберезкин (57), Йокич (68), Емельянов (82), Агеев (90).

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