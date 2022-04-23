«Урал» победил «Уфу» благодаря голам Бикфалви и Мишкича – 2:1

«Урал» победил «Уфу» (2:1) в 26-м туре РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На голы Эрика Бикфалви и Даниела Мишкича ответил точным ударом Гамид Агаларов.
- Дата проведения
- 23 апреля, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
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Урал –
Помазун, Егорычев, Кузьмичев, Герасимов, Гогличидзе, Мишкич (Емельянов, 73), Аугустыняк, Железнов (Гаджимурадов, 78), Шатов (Евсеев, 85), Подберезкин, Бикфалви (Агеев, 85).
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Уфа –
Беленов, Плиев, Никитин, Журавлев (Касинтура, 46), Камилов (Саплинов, 61), Фищенко (Емельянов, 86), Мрзляк (Иванов, 61), Кабутов, Йокич, Агаларов, Ортис (Урунов, 46).
- Предупреждения:
- Мишкич (13), Подберезкин (57), Йокич (68), Емельянов (82), Агеев (90).