прокомментировал решение «Локомотива» убрать из тренерского штаба и .

«Обидно, что так вышло в «Локомотиве». Вы знаете, образец создания футбольного клуба – это , потому что в руководстве начиная с теперь уже почетного президента Беккенбауэра работают бывшие футболисты клуба. Так и должно быть.

Но если говорить о «Локомотиве», то Цорн какое отношение имеет к железной дороге? Возможно, он ездил по ней. Он сейчас начал руководить клубом. Пашинин и Лоськов – легенды , они должны там остаться, их знают и уважают болельщики, это традиции клуба.

Аршавина, к примеру, в подняли до заместителя спортивного директора, Зырянов и Радимов тоже работают, Игонин руководит работой по ветеранам. Такие люди должны быть в каждом клубе. А Цорн поработал в и его КПД, мягко говоря, был не высок. Я смотрю на это и… Извините меня, не хочу называть их своими именами.

А тут Лоськова и Пашинина ба-бах – и убирают. Скажите сразу, какие должности у них будут в клубе. Продвигайте их, пусть станут менеджерами. Нет сейчас атмосферы клуба «Локомотив». Я играл против железнодорожников еще в 60-х годах – уже тогда у них был стиль. Нужно создавать не агрессивную обстановку на трибуне, а дружественную. Уверен, что сейчас на ближайшем матче появятся баннеры в поддержку Лоськова и Пашинина», – сказал Орлов.