«Локомотив» не предложил Лоськову пост главного тренера, Пашинин отказался (Иван Карпов)

Стали известные новые детали ухода и Олега Пашинина из тренерского штаба .

По информации журналиста Ивана Карпова, клуб не предложил Лоськову, который со 2 марта исполнял обязанности главного тренера, полноценную работу в этой должности.

Клуб обратился к , у которого, как и у Лоськова, есть лицензия PRO, однако тот отказался, так как на данный момент хочет продолжить работу в роли ассистента.

В результате «Локомотив» назначил главным тренером . Тем не менее к матчам команду готовит , хоть он и не является формально главным тренером.

Новый главный в «Локо» – тренер вратарей Хапов. А Лоськов и Пашинин вообще отстранены от основы