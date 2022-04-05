«Локомотив» не предложил Лоськову пост главного тренера, Пашинин отказался (Иван Карпов)

Стали известные новые детали ухода Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина из тренерского штаба «Локомотива».
По информации журналиста Ивана Карпова, клуб не предложил Лоськову, который со 2 марта исполнял обязанности главного тренера, полноценную работу в этой должности.
Клуб обратился к Олегу Пашинину, у которого, как и у Лоськова, есть лицензия PRO, однако тот отказался, так как на данный момент хочет продолжить работу в роли ассистента.
В результате «Локомотив» назначил главным тренером Заура Хапова. Тем не менее к матчам команду готовит Марвин Комппер, хоть он и не является формально главным тренером.
Новый главный в «Локо» – тренер вратарей Хапов. А Лоськов и Пашинин вообще отстранены от основы