Пивной душ для Нагельсманна и картонная салатница Нойера: смотрите, как «Бавария» праздновала чемпионство в Германии

Смотрите, как игроки «Баварии» отпраздновали 10-й подряд чемпионский титул в Германии.
В 31-м туре Бундеслиги мюнхенцы дома обыграли «Боруссию» Дортмунд (3:1) и досрочно стали чемпионами.
После финального свистка футболисты, тренеры и руководители «Баварии» отпраздновали чемпионство.
Игроки сперва облили пивом главного тренера Юлиана Нагельсманна, а затем стали охотиться друг за другом.
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер размахивал картонной салатницей, а боссы клуба на трибуне поднимали бокалы за победу.