Пивной душ для Нагельсманна и картонная салатница Нойера: смотрите, как «Бавария» праздновала чемпионство в Германии

Смотрите, как игроки «Баварии» отпраздновали 10-й подряд чемпионский титул в Германии.

В 31-м туре Бундеслиги мюнхенцы дома обыграли «Боруссию» Дортмунд (3:1) и досрочно стали чемпионами.

После финального свистка футболисты, тренеры и руководители «Баварии» отпраздновали чемпионство.

Игроки сперва облили пивом главного тренера , а затем стали охотиться друг за другом.

Голкипер «Баварии» размахивал картонной салатницей, а боссы клуба на трибуне поднимали бокалы за победу.