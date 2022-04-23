Пивной душ для Нагельсманна и картонная салатница Нойера: смотрите, как «Бавария» праздновала чемпионство в Германии

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн алкоголь и спорт Футбол

Смотрите, как игроки «Баварии» отпраздновали 10-й подряд чемпионский титул в Германии.

В 31-м туре Бундеслиги мюнхенцы дома обыграли «Боруссию» Дортмунд (3:1) и досрочно стали чемпионами.

После финального свистка футболисты, тренеры и руководители «Баварии» отпраздновали чемпионство.

Игроки сперва облили пивом главного тренера Юлиана Нагельсманна, а затем стали охотиться друг за другом.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер размахивал картонной салатницей, а боссы клуба на трибуне поднимали бокалы за победу.

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