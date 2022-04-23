Дидье Дрогба: «В сборной Франции, выигравшей ЧМ-2018, 70-80% игроков с африканскими корнями. У нас много талантов»

высказался об африканском футболе в контексте выступлений сборной .

«Я объездил много-много стран, много континентов, и я повсюду видел много, много талантливых африканцев.

Просто посмотрите на сборную Франции, которая выиграла чемпионат мира [в 2018 году].

Я бы сказал, что 70-80% ее игроков родились не в Африке, но имеют африканские корни благодаря родителям, а кто-то и родился в Африке, а потом переехал во Францию, скажем, в очень юном возрасте.

У нас здесь много талантливых игроков», – сказал бывший нападающий «Челси», претендующий на должность президента .