Дидье Дрогба: «В сборной Франции, выигравшей ЧМ-2018, 70-80% игроков с африканскими корнями. У нас много талантов»

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Дидье Дрогба высказался об африканском футболе в контексте выступлений сборной Франции.

«Я объездил много-много стран, много континентов, и я повсюду видел много, много талантливых африканцев.

Просто посмотрите на сборную Франции, которая выиграла чемпионат мира [в 2018 году].

Я бы сказал, что 70-80% ее игроков родились не в Африке, но имеют африканские корни благодаря родителям, а кто-то и родился в Африке, а потом переехал во Францию, скажем, в очень юном возрасте.

У нас здесь много талантливых игроков», – сказал бывший нападающий «Челси», претендующий на должность президента Федерации футбола Кот-д′Ивуара.

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