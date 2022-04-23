Защитник «Риеки» Меркулов: «Лимит – зло. Чему я учился, играя в РПЛ, в Европе умеют на выходе из юниорской школы»

Защитник «Риеки» считает, что лимит вредит российскому футболу.

– Вне зависимости от твоего контракта в клубе, где бы ты хотел продолжить карьеру? или европейские чемпионаты?

– Сто процентов я хотел бы попробовать свои силы здесь.

– В чем преимущество этих лиг?

– Я понимаю, что лимит – это зло. Удивляюсь, насколько здесь все разнообразно. Условный игрок родился в Албании, где начал заниматься футболом, потом переехал в Бельгию, там продолжил. То есть он взял что-то и от одной, и от другой школы. И это лучшее они потом применяют на поле. Чему я учился, играя в Премьер-лиге, другие [в Европе] уже умеют на выходе из юниорской школы.

– Ого!

– Не говорю о тактике, тут больше про технику. Возможно, в России сейчас все меняется, например, в той же волгоградской академии «Ротор», где детям помогают в первую очередь развить игровой интеллект, развить нужные навыки. Но когда я был в возрасте 11-17 лет, то все проповедовали силовой футбол, основной подготовкой был тренажерный зал. Конечно, выделялись команды, забиравшие лучших. В этих командах настоящие жернова, которые молотят зерна, – выживет только сильнейший.

– А как в Хорватии относятся к нашему лимиту?

– Этим не интересуются, но точно все понимают, что в РПЛ большие зарплаты. Некоторые футболисты в шутку спрашивали, нет ли каких-то вариантов в России (смеется).

– Без легионеров российский футбол просядет?

– Конечно. Не знаю, сколько понадобится русскому футболу, чтобы в своей каше вырастить хорошего сборника или просто хорошего игрока, – сказал игрок, ранее выступавший за и .