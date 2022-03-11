Критерии «Золотого мяча» изменят. Будут учитывать результаты за сезон, а не за год, индивидуальные достижения станут важнее трофеев

Критерии для получения изменят.

Правила вручения награды меняют, чтобы принципы стали более понятными, прозрачными и ясными для болельщиков.

Во-первых, теперь учитывать будут результаты игроков не за календарный год, а за сезон. Поэтому следующий «Золотой мяч» вручат по итогам сезона-2021/22. Результаты ЧМ-2022, который пройдет в декабре 2022-го, будут учитываться при выборе лучшего игрока в 2023 году.

Во-вторых, голосовать смогут лишь представители стран, входящих в топ-100 рейтинга ФИФА.

В-третьих, главным критерием теперь станут индивидуальные достижения, а не командные трофеи. Титулы и выступления команды станут вторым по важности аспектом, а третьим будет класс игрока и его приверженность принципам фэйр-плей.

Напомним, действующим обладателем «Золотого мяча» является форвард .