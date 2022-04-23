«Сочи» обыграл «Ахмат» – 3:2. Терехов забил победный гол на 84-й минуте

«Сочи» дома обыграл «Ахмат» (3:2) в 26-м туре РПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Победный гол на 84-й минуте забил защитник Сергей Терехов.
- Дата проведения
- 23 апреля, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
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Сочи –
Адамов, Маргасов, Терехов, Дркушич, Прохин (Заика, 46), Макарчук, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Ангбан (Бурмистров, 46), Кассьерра (Мелкадзе, 84).
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Ахмат –
Гудиев, Тодорович (Умаев, 88), Семенов, Швец, Быстров, Богосовац, Садулаев (Карапузов, 59), Харин (Себаи, 59; Конате, 85), Тимофеев (Коновалов, 88), Уткин, Трошечкин.
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