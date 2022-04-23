«Сочи» обыграл «Ахмат» – 3:2. Терехов забил победный гол на 84-й минуте

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Терехов Артур Юсупов Матео Кассьерра Сенен Себаи Лечи Садулаев Сочи онлайны Футбол

«Сочи» дома обыграл «Ахмат» (3:2) в 26-м туре РПЛ.  

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Победный гол на 84-й минуте забил защитник Сергей Терехов.

Сочи – Ахмат 3:2 (0:1, 3:1)
Дата проведения
23 апреля, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 31 Садулаев, 1:1 – 53 Кассьерра, 2:1 – 57 Юсупов, 2:2 – 66 Себаи, 3:2 – 84 Терехов.
СочиАдамов, Маргасов, Терехов, Дркушич, Прохин (Заика, 46), Макарчук, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Ангбан (Бурмистров, 46), Кассьерра (Мелкадзе, 84).
АхматГудиев, Тодорович (Умаев, 88), Семенов, Швец, Быстров, Богосовац, Садулаев (Карапузов, 59), Харин (Себаи, 59; Конате, 85), Тимофеев (Коновалов, 88), Уткин, Трошечкин.
Предупреждения:
Юсупов (27), Садулаев (45), Бурмистров (51), Богосовац (70), Терехов (81), Тодорович (81), Семенов (89).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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