Дитмар Хаманн: «Без Холанда «Боруссия» станет сильнее. Этот цирк раздражает, его жесты и язык тела неуважительны»

считает, что «Боруссия» станет лучше без .

– Пишут, что Эрлинг Холанд близок к переходу в «Манчестер Сити». Что это будет значить для ?

– Я думаю, что не только фанатов, но и игроков, и клуб раздражает весь этот цирк. «Боруссия» будет забивать и без Холанда. Так всегда было. Я даже считаю, что уход Холанда поможет «Дортмунду» в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

– Почему?

– Он привлекает слишком много внимания. Зимой он в одиночестве сделал круг почета перед южной трибуной. Его жесты, поведение и язык тела иногда были неуважительными. Он пропустил много матчей. Не стоит забывать, что с ним «Боруссия» проигрывала. Поэтому я считаю, что будет лучше, если Холанд уйдет. И я думаю, что «Боруссия» извлечет пользу из денег, которые получит за него.

– И что же это значит?

– Что без Холанда у клуба появится огромный шанс. Может, расцветут те, кому было нелегко забивать, находясь рядом с Холандом. Думаю, в следующем сезоне без Холанда «Боруссия» станет сильнее, – сказал бывший игрок «Баварии», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

В этом сезоне 21-летний нападающий забил 25 голов и отдал 7 передач в 26 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.