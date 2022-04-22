«Арсенал» может подписать Жезуса, переговоры идут несколько месяцев. Еще один вариант усиления – Кэлверт-Льюин

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Эду Доминик Кэлверт-Льюин Габриэл Жезус Футбол

«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити».

Лондонский клуб рассчитывает усилить команду форвардом Габриэлом Жезусом. Главный тренер «канониров» Микель Артета знаком с бразильцем по работе в составе «горожан».

По данным The Athletic, технический директор «Арсенала» Эду ведет переговоры с представителями Жезуса на протяжении последних нескольких месяцев.

Еще одним вариантом для усиления атаки лондонского клуба называется 25-летний форвард «Эвертона» Доминик Кэлверт-Льюин, который забил 3 мяча в 13 матчах АПЛ в этом сезоне.

Жезус забил 3 гола и сделал 7 передач в 23 матчах текущего чемпионата.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные