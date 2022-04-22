«Арсенал» может подписать Жезуса, переговоры идут несколько месяцев. Еще один вариант усиления – Кэлверт-Льюин

проявляет интерес к нападающему .

Лондонский клуб рассчитывает усилить команду форвардом . Главный тренер «канониров» Микель Артета знаком с бразильцем по работе в составе «горожан».

По данным The Athletic, технический директор «Арсенала» Эду ведет переговоры с представителями Жезуса на протяжении последних нескольких месяцев.

Еще одним вариантом для усиления атаки лондонского клуба называется 25-летний форвард Доминик Кэлверт-Льюин, который забил 3 мяча в 13 матчах в этом сезоне.

Жезус забил 3 гола и сделал 7 передач в 23 матчах текущего чемпионата.