Артета хочет, чтобы Обамеянг ушел зимой. «Арсенал» может подписать Исака, Влаховича, Кэлверт-Льюина или Уоткинса на замену

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«Арсенал» планирует подписать нападающего на замену форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Как пишет ESPN со ссылкой на собственные источники, в шорт-лист потенциальных новичков, подготовленный тренером Микелем Артетой, вошли Александр Исак («Реал Сосьедад»), Душан Влахович («Фиорентина»), Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Отмечается, что особенно Артете импонирует Уоткинс, который за 27,7 млн фунтов перешел в «Астон Виллу» из «Брентфорда» прошлым летом. Тренеру нравится, что англичанин способен действовать на разных позициях в атаке.

Пока между «Арсеналом» и «Астон Виллой» не было переговоров по поводу возможного трансфера, а переход этого игрока в январе маловероятен. Несмотря на это, «канониры» следят за его выступлениями.

Артета хочет, чтобы Обамеянг ушел из «Арсенала» в зимнее трансферное окно. 

Без Обамеянга «Арсенал» заиграл в топ-футбол. Кажется, это не случайность

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