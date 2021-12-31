Артета хочет, чтобы Обамеянг ушел зимой. «Арсенал» может подписать Исака, Влаховича, Кэлверт-Льюина или Уоткинса на замену

«Арсенал» планирует подписать нападающего на замену форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Как пишет ESPN со ссылкой на собственные источники, в шорт-лист потенциальных новичков, подготовленный тренером Микелем Артетой, вошли Александр Исак ( ), Душан Влахович ( ), Доминик Кэлверт-Льюин ( ) и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Отмечается, что особенно Артете импонирует Уоткинс, который за 27,7 млн фунтов перешел в из «Брентфорда» прошлым летом. Тренеру нравится, что англичанин способен действовать на разных позициях в атаке.

Пока между и «Астон Виллой» не было переговоров по поводу возможного трансфера, а переход этого игрока в январе маловероятен. Несмотря на это, «канониры» следят за его выступлениями.

Артета хочет, чтобы Обамеянг ушел из «Арсенала» в зимнее трансферное окно.

Без Обамеянга «Арсенал» заиграл в топ-футбол. Кажется, это не случайность