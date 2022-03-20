«Челси» и Рюдигер согласовали контракт на 200 тысяч фунтов в неделю. Игрок интересен «Юве», «Реалу», «ПСЖ» и «Баварии»

«Ювентус» хочет подписать контракт с Антонио Рюдигером на фоне непростой ситуации в «Челси».
Вчера появилась информация о том, что итальянский клуб уже согласовал с 29-летним игроком контракт на четыре сезона, однако Goal.com, ссылаясь на несколько источников, опровегает эти сведения.
«Ювентус» следит за ситуацией вокруг немца, который может стать свободным агентом летом. Помимо «Ювентуса», переговоры с Рюдигером вели «Реал», «ПСЖ» и «Бавария». В общении возникли сложности, так как клубы смущены высокими требованиями футболиста по зарплате.
Если с «Челси» не снимут ограничения из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича, то клуб не сможет продлить контракт с защитником. Отмечается, что до санкций стороны добились существенного прогресса в переговорах о новом контракте. Футболист хотел бы остаться в «Челси», с ним согласовали контракт на 200 тысяч фунтов в неделю. Это сделало бы немца самым высокооплачиваемым защитником в истории.
«Челси» сможет продолжить переговоры с Рюдигером, когда будет решен вопрос о новых владельцах клуба. Лондонцы хотят, чтобы новый владелец у команды появился до следующего матча АПЛ против «Брентфорда», который состоится 2 апреля.
В этом сезоне 29-летний центральный защитник отыграл 42 матча за «Челси» во всех турнирах и забил 3 гола. Его статистика – здесь.