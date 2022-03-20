«Челси» и Рюдигер согласовали контракт на 200 тысяч фунтов в неделю. Игрок интересен «Юве», «Реалу», «ПСЖ» и «Баварии»

«Ювентус» хочет подписать контракт с Антонио Рюдигером на фоне непростой ситуации в «Челси».

Вчера появилась информация о том, что итальянский клуб уже согласовал с 29-летним игроком контракт на четыре сезона, однако Goal.com, ссылаясь на несколько источников, опровегает эти сведения.

«Ювентус» следит за ситуацией вокруг немца, который может стать свободным агентом летом. Помимо , переговоры с Рюдигером вели , «ПСЖ» и . В общении возникли сложности, так как клубы смущены высокими требованиями футболиста по зарплате.

Если с не снимут ограничения из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича, то клуб не сможет продлить контракт с защитником. Отмечается, что до санкций стороны добились существенного прогресса в переговорах о новом контракте. Футболист хотел бы остаться в «Челси», с ним согласовали контракт на 200 тысяч фунтов в неделю. Это сделало бы немца самым высокооплачиваемым защитником в истории.

«Челси» сможет продолжить переговоры с Рюдигером, когда будет решен вопрос о новых владельцах клуба. Лондонцы хотят, чтобы новый владелец у команды появился до следующего матча против «Брентфорда», который состоится 2 апреля.

В этом сезоне 29-летний центральный защитник отыграл 42 матча за «Челси» во всех турнирах и забил 3 гола. Его статистика – здесь.