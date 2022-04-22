Зелимхан Бакаев: «Маркитесов – будущая звезда российского футбола. Я – нынешняя»

Зелимхан Бакаев назвал будущую звезду российского футбола.
Полузащитник «Спартака» поговорил с прессой перед посадкой в поезд, направляющийся в Ростов-на-Дону, на матч с «Ростовом».
– Какие планы на поездку в поезде?
– Крепко поспать.
– Что можешь сказать про матч с «Ростовом»?
– Поговорим про матч после игры уже. Кстати, рядом со мной идет Дмитрий Маркитесов – будущая звезда российского футбола.
Кто я тогда? Нынешняя звезда (смеется).
– Соблюдение поста во время Рамадана не мешает играть?
– Еще легче стало играть! Я его каждый год соблюдаю. Не планирую отказываться, – сказал Бакаев.