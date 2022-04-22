Зелимхан Бакаев: «Маркитесов – будущая звезда российского футбола. Я – нынешняя»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Зелимхан Бакаев Дмитрий Маркитесов Футбол

Зелимхан Бакаев назвал будущую звезду российского футбола.

Полузащитник «Спартака» поговорил с прессой перед посадкой в поезд, направляющийся в Ростов-на-Дону, на матч с «Ростовом».

– Какие планы на поездку в поезде?

– Крепко поспать.

– Что можешь сказать про матч с «Ростовом»?

– Поговорим про матч после игры уже. Кстати, рядом со мной идет Дмитрий Маркитесов – будущая звезда российского футбола.

Кто я тогда? Нынешняя звезда (смеется).

– Соблюдение поста во время Рамадана не мешает играть?

– Еще легче стало играть! Я его каждый год соблюдаю. Не планирую отказываться, – сказал Бакаев.

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