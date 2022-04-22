«Спартак»: «Nike – наш технический спонсор, переговоров о его смене нет. Согласована форма на сезон-23/24»

В «Спартаке» заявили о продолжении сотрудничества с Nike.

на текущий момент является нашим техническим спонсором. Сейчас не ведется никаких переговоров о его смене.

Ищем варианты доставки уже изготовленных комплектов ретро- и юбилейной формы, которые были подготовлены под год 100-летия. Также согласованы комплекты формы на сезон-2023/2024, которые были произведены с учетом традиций клуба и новых идей.

Большинство контрактов с зарубежными партнерами находятся на паузе. Кроме разрыва контракта с Socios – это произошло по инициативе компании», – сказал коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов.

«Зенит» и «Спартак» зарабатывают и тратят больше всех, у «Краснодара» и «Локо» гигантские убытки – смотрим на экономику клубов РПЛ