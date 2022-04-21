Георгий Джикия: «Очень хочу, чтобы Бакаев остался. Такой игрок необходим «Спартаку»

Георгий Джикия надеется, что Зелимхан Бакаев продлит контракт со «Спартаком».
– У Зелимхана заканчивается контракт. Вы бы хотели продления?
– Да, очень сильно.
– Что для этого надо?
– Подписать контракт.
– От кого это зависит?
– Не владею информацией о том, на какой стадии переговоры. Но что касается меня лично, я потрясающе отношусь к Зелимхану и очень хочу, чтобы он был в команде. Потрясающий футболист, вы можете это видеть в играх.
И то, что сейчас происходит в РПЛ со всеми отъездами легионеров, уровнем и всего остального, такой игрок необходим «Спартаку», – сказал капитан «Спартака».