Георгий Джикия: «Очень хочу, чтобы Бакаев остался. Такой игрок необходим «Спартаку»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Зелимхан Бакаев Футбол

Георгий Джикия надеется, что Зелимхан Бакаев продлит контракт со «Спартаком».

– У Зелимхана заканчивается контракт. Вы бы хотели продления?

– Да, очень сильно.

– Что для этого надо?

– Подписать контракт.

– От кого это зависит?

– Не владею информацией о том, на какой стадии переговоры. Но что касается меня лично, я потрясающе отношусь к Зелимхану и очень хочу, чтобы он был в команде. Потрясающий футболист, вы можете это видеть в играх.

И то, что сейчас происходит в РПЛ со всеми отъездами легионеров, уровнем и всего остального, такой игрок необходим «Спартаку», – сказал капитан «Спартака».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные