Георгий Джикия: «Очень хочу, чтобы Бакаев остался. Такой игрок необходим «Спартаку»

надеется, что продлит контракт со «Спартаком».

– У Зелимхана заканчивается контракт. Вы бы хотели продления?

– Да, очень сильно.

– Что для этого надо?

– Подписать контракт.

– От кого это зависит?

– Не владею информацией о том, на какой стадии переговоры. Но что касается меня лично, я потрясающе отношусь к Зелимхану и очень хочу, чтобы он был в команде. Потрясающий футболист, вы можете это видеть в играх.

И то, что сейчас происходит в со всеми отъездами легионеров, уровнем и всего остального, такой игрок необходим «Спартаку», – сказал капитан .