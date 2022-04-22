Манчестер Сити — Реал Мадрид 26.04.2022 Лига чемпионов: прогноз на футбольный матч

Поклонников большого футбола 26 апреля ждет полуфинальный матч Лиги чемпионов между Манчестером Сити и мадридским Реалом. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Смогут ли горожане обыграть королевский клуб? Кто выйдет победителем из двухматчевого противостояния? Забьет ли Карим Бензема? Ответы на эти вопросы нам станут известны после завершения полуфинальных матчей с участием Манчестер Сити и мадридского Реала.

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Как команды шли к полуфиналу ЛЧ?

Манчестер Сити на стадии группового этапа потерпел два поражения и четыре победы. Подопечные Гвардиолы начали выступление в Лиге чемпионов с победы над РБ Лейпциг (6:3), затем команда уступила ПСЖ (0:2), разгромила в двух матчах Брюгге (5:1 и 4:1), победила ПСЖ (2:1) и проиграла Лейпцигу (1:2).

В плей офф Манчестер Сити разгромил на выезде лиссабонский Спортинг (5:0), а в ответной встрече сыграл вничью (0:0). В четвертьфинале горожане с минимальным счетом дома обыграли мадридский Атлетико (1:0), а в ответной встрече подопечные Гвардиолы сыграли вничью (0:0).

Реал начал выступление с гостевой победы на Интером (1:0), затем команда сенсационно уступила дома молдавскому Шерифу (2:1), в следующем туре сливочные в гостях обыграли Шахтер (5:0) и победили горняков в домашней встрече (2:0). Затем, на выезде, королевский клуб вернул должок Шерифу (3:0), а также в заключительном туре ЛЧ обыграл Интер (2:0).

В плей-офф Лиги чемпионов Реал уступил ПСЖ (0:1), однако в ответной встрече обыграл парижан и прошел в следующий раунд турнира (3:1). В четвертьфинале подопечные Анчелотти играли с Челси (3:1 в гостях и 2:3 дома), по сумме двух встреч выйдя в полуфинал.

Краткая статистика выступления Манчестер Сити и Реала в ЛЧ

Манчестер Сити в 10 играх Лиги чемпионов забил 24 гола (в среднем, по 2,4 мяча за матч). Реал забивает меньше — 2,2 гола за матч (всего 22 гола в ЛЧ). Что касается пропущенных мячей, то Сити пропустил 10 голов (в среднем, по голу за игру), а Реал пропустил 9 мячей (0,9 мяча за игру).

Горожане, в среднем, наносят по 16,4 удара, из которых 5,7 приходятся в створ ворот соперника. При этом, команда пропускает 6,7 ударов, из которых 5,6 идут в створ ворот. Манчестер Сити владеет мячом на протяжении 60,6% игрового времени.

Сливочные наносят, в среднем, 15,3 удара за игру, из которых в створ ворот соперника доходят 5,9 ударов. Соперники наносят по воротам Реала 15,1 удар, из которых 5 приходятся в створ ворот сливочных. Подопечные Карло Анчелотти владеют мячом на протяжении 51,8% игрового времени.

Последние пять очных встреч команд закончились следующими результатами:

07.08.20 Манчестер Сити — Реал Мадрид 2:1 (Лига чемпионов)

26.02.20 Реал Мадрид — Манчестер Сити 1:2 (Лига чемпионов)

27.07.17 Манчестер Сити — Реал Мадрид 4:1 (Международный Кубок Чемпионов)

04.05.16 Реал Мадрид — Манчестер Сити 1:0 (Лига чемпионов)

26.04.16 Манчестер Сити — Реал Мадрид 0:0 (Лига Чемпионов)

Прогноз и котировки букмекеров на матч Манчестер Сити-Реал Мадрид

Мадридский Реал пребывает в хорошей игровой форме, однако Манчестер Сити также пребывает в отличном игровом тонусе. Обе команды претендуют на победу в своих национальных первенствах, а также являются реальными претендентами на победу в ЛЧ.

Игра получится богатой на события и наверняка голы будут забиты в ворота обеих команд. Впрочем, предоставим некоторую форму горожанам — все-таки Манчестер Сити играет дома, да и Гвардиола не упустит шанса в очередной раз обыграть испанскую команду. Предположим, что победит Манчестер Сити со счетом 2:1.

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает следующие коэффициенты на игру:

x1 — 1.55

ничья — 4.50

x2 — 5.80

ТБ 2,5 — 1,69

ТМ 2,5 — 2,13

ОЗ да — 1,78

ОЗ нет — 1,93

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