Ксения Коваленко: «В беременность набрала 20 кг, после – минус 26. На 6-м месяце тренировалась, мне попали в живот – испугалась»

Ксения Коваленко рассказала, как боролась с лишним весом после беременности.

Футболистка ЦСКА – жена хавбека «Химок» Дениса Глушакова.

– У вас была какая-то расстановка приоритетов? Футбол, футбол, а личная жизнь – когда-нибудь потом?

– Нет, у меня не было такого. Встретила Дениса [Глушакова], и поняли, что мы хотим серьезных отношений. Но это же не может помешать футболу. Я родила ребенка, вернулась в футбол, занимаюсь любимым делом. Это не помеха, можно все совмещать и делать это качественно.

– В олимпийских видах спортсменки четко планируют это, не могут просто так. Вот прошла Олимпиада, можно взять декретный отпуск.

– Конечно, когда у тебя большие соревнования – нежелательно. Но у меня совпало так, что травма, травма, и все приятное с полезным, так скажем.

– Вы сказали, что от травм надо было восстанавливаться. Но беременность тоже стресс для организма.

– Конечно. Но у меня получилось, слава Богу. Не знаю, как я пошла на эту авантюру, не представляла, но потом уже поняла, что тяжело совместить «кресты» и беременность. Вообще тяжело после «крестов» заиграть на том уровне. А тут еще и беременность.

– Вы думали, что «кресты» будут восстанавливаться параллельно с беременностью?

– Да, я думала так. Но, в принципе, плюс-минус так и произошло. Я на шестом месяце тренировалась с командой, никто не знал, что я беременна. Потом уже начал расти животик, все стали замечать. Даже была тренировка, когда мне попали в живот. Я испугалась и поняла, что нужно приостанавливать тренировки с командой, тренировалась отдельно.

– Вы тренировались до 38-й недели?

– Да, до 38-й недели.

– Зачем?

– Хотелось. Не было никаких противопоказаний. Доктор не запрещал. Все было в норме, почему нет? Я не могу без тренировок. Вышла из роддома и на следующий день пошла тренироваться, хотя мне нельзя было.

– В этом случае противопоказания были, но вы на них наплевали?

– Можно так сказать. Наверное, поэтому Денис еще играет. Он смотрит, какая я безбашенная, и думает: «Как я могу закончить? У меня же все хорошо, ничего не болит, еще могу побегать. Почему я должен заканчивать?»

– Расскажите о скачках веса.

– Ой! В беременность я набрала 20 килограммов. После беременности у меня сейчас минус 26. Это вот в течение года.

После беременности было тяжело скидывать первые два месяца, наверное. А потом как-то все пошло само, – сказала Коваленко в эфире программы «Третий тайм».