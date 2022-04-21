Ксения Коваленко: «Пишут: «Что? Женский футбол? Как его можно смотреть?» Но так же можно подумать и про российскую мужскую лигу»

не считает справедливой критику в адрес женского футбола.

– Москва для вас каким образом раскрылась, какой показалась?

– Мне нравится этот город, его ритм и его климат, как бы это ни звучало. Нравится все в этом городе. Я бы, наверное, хотела жить здесь до конца своих дней. Громко сказано, конечно, но мне здесь комфортно.

– Чем же хорош московский климат?

– Он разный. Просыпаешься и не знаешь, что произойдет, будет дождь или солнце. Мне нравится это.

– Вы готовы всю жизнь отыграть в ЦСКА?

– На данный момент меня все устраивает. Дальше посмотрим. Просто были такие моменты, когда я вышла замуж за Дениса Глушакова, и на меня очень много полилось агрессии со стороны болельщиков, со стороны людей, хотя я ничего плохого не сделала, и личную жизнь мешать со спортом – это неправильно.

– Мы все стараемся вытащить женский футбол, говорить о том, что он развивается… Он развивается?

– Да, потихонечку он развивается. Вот, видите, я здесь сижу, с вами разговариваю. Значит, он развивается, вам же интересно. Хочется донести до людей, что он не так плох, как кажется.

– А почему он должен казаться плохим?

– Ну, не мне об этом говорить. Говорят об этом люди, которые пишут: «Что? Женский футбол? Как его можно смотреть?» Так же можно подумать и про нашу российскую мужскую лигу, – сказала футболистка ЦСКА и жена хавбека «Химок» Дениса Глушакова в программе «Третий тайм».

Футболистка ЦСКА Коваленко о популярности женского футбола: «Зависит от восприятия. Не думаю, что в других странах есть выражение «место женщины – на кухне». Но отношение меняется»