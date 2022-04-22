Тюкавин о Кубке: «Хотелось бы встретиться в финале со «Спартаком»

Теги Спартак премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин выразил желание сыграть со «Спартаком» в финале БЕТСИТИ Кубка России.

Форвард «Динамо» дал комментарий после жеребьевки, согласно которой бело-голубые встретятся в 1/2 финала с «Аланией».

«Думал, попадем на «Енисей» и будем играть против моего бывшего тренера – Вадима Вячеславовича Гаранина. Но хорошо, что сыграем при своих болельщиках и не надо будет никуда лететь.

Будем надеяться, что все пройдет хорошо, и хотелось бы, конечно, встретиться в финале со «Спартаком». Но об этом говорить рано – сначала нам предстоят важные матчи в чемпионате, а потом будем готовиться к полуфинальной игре», – сказал Тюкавин.

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