Тюкавин о Кубке: «Хотелось бы встретиться в финале со «Спартаком»

выразил желание сыграть со в финале БЕТСИТИ Кубка России.

Форвард дал комментарий после жеребьевки, согласно которой бело-голубые встретятся в 1/2 финала с «Аланией».

«Думал, попадем на «Енисей» и будем играть против моего бывшего тренера – Вадима Вячеславовича Гаранина. Но хорошо, что сыграем при своих болельщиках и не надо будет никуда лететь.

Будем надеяться, что все пройдет хорошо, и хотелось бы, конечно, встретиться в финале со «Спартаком». Но об этом говорить рано – сначала нам предстоят важные матчи в чемпионате, а потом будем готовиться к полуфинальной игре», – сказал Тюкавин.