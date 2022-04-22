Хави про 1:0: «Сосьедад» заслуживал большего, «Барса» не могла выбраться со своей половины. Мы подавлены, но одержали важную победу»

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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после победы над «Сосьедадом» (1:0) в Ла Лиге.

«Этот матч доставил мне самые неприятные ощущения, как и игра с «Вильярреалом» (3:1). Соперник владел мячом больше нас во многих фазах игры, мы не могли выбраться со своей половины поля. «Сосьедад» – отличная команда.

Мы ощущали усталость, но добились жизненно важной победы.

Честно говоря, во многих аспектах «Сосьедад» заслуживал большего. Во втором тайме он заслужил ничью. Но столь важная победа – за нами.

Последняя неделя была очень долгой, принесла нам много сожалений, но это пойдет нам на пользу.

Мы эмоционально подавлены, но это нормально. А вот то, что «Барселона» способна бороться за нужный результат, даже не играя хорошо, – это нечто новое», – сказал Хави.

У «Барселоны» 44,3% владения в игре с «Сосьедадом». За 17 сезонов лишь раз в Ла Лиге процент был ниже – в матче с «Бетисом» в 2019-м

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