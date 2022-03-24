Йорди Кройфф: «Барселона» по-прежнему особенный клуб. Футболисты готовы терять в деньгах, чтобы играть здесь»

Йорди Кройфф назвал «Барселону» особенным клубом, несмотря на финансовую ситуацию.

«Правила финансового фэйр-плей в Испании и экономические проблемы означают, что многие привычные вещи сейчас невозможны. В Испании правила намного жестче, чем в остальной Европе, что любопытно. Приходится проявлять креативность.

Зная экономическую ситуацию, ограничения финансового фэйр-плей, игроки должны желать оказаться здесь. Они знают, что могли бы заработать больше в других местах.

Все четверо новых игроков ( , , , – прим. Sports.ru) приложили усилия для того, чтобы цифры были правильными, и мы признательны за это.

по-прежнему особенный клуб. Игроки готовы терять в деньгах, чтобы играть здесь», – сказал советник президент «Барселоны» по спортивным вопросам.