«Барселона» на выезде сыграла вничью против «Реал Сосьедада» (2:2) в 17-м туре .

В матче случился неоднозначный момент. На последних минутах игры главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не назначил пенальти в пользу «Барселоны», когда защитника каталонского клуба в штрафной площади схватил за футболку игрок «Сосьедада» Диего Льоренте.

При этом стоит отметить, что в начале первого тайма, на 11-й минуте, Рохас назначил пенальти в ворота «Барселоны» за похожий фол, когда в единоборстве схватил Льоренте за футболку. «Сосьедад» реализовал 11-метровый удар.

Фото: кадры из трансляции Ziggo Sport