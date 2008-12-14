«Барсе» не дали пенальти за то, что Пике схватили за футболку. «Сосьедад» за похожий фол Бускетса пробивал 11-метровый

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«Барселона» на выезде сыграла вничью против «Реал Сосьедада» (2:2) в 17-м туре Ла Лиги.

В матче случился неоднозначный момент. На последних минутах игры главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не назначил пенальти в пользу «Барселоны», когда защитника каталонского клуба Жерара Пике в штрафной площади схватил за футболку игрок «Сосьедада» Диего Льоренте.

При этом стоит отметить, что в начале первого тайма, на 11-й минуте, Рохас назначил пенальти в ворота «Барселоны» за похожий фол, когда Серджи Бускетс в единоборстве схватил Льоренте за футболку. «Сосьедад» реализовал 11-метровый удар.

Фото: кадры из трансляции Ziggo Sport

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