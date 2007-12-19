«Реал» после 0:0 с «Барсой»: «Ни судья, ни ВАР не увидели двух пенальти на Варане»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Иван Ракитич Рафаэль Варан Алехандро Эрнандес видеоповторы Клеман Лангле Футбол

«Реал» после матча Ла Лиги с «Барселоной» (0:0) выступил с заявлением по поводу судейских решений в моментах с участием защитника мадридцев Рафаэля Варан.

«Варан участвовал в двух спорных моментах. В первом тайме на французе можно было дать два пенальти, но Алехандро Эрнандес не назначил ни одного.

На 17-й минуте игрок «Реала» пришел в штрафную «Барсы» на угловой, и Лангле попал ему ногой в бедро. Но ни главный арбитр, ни ВАР не увидели пенальти.

Спустя две минуты во время подачи очередного углового Ракитич схватил Варана за футболку, из-за чего защитник упал в штрафной. Однако ни судья, ни ВАР вновь решили не назначать пенальти», – говорится в сообщении на официальном сайте королевского клуба.

фото: официальный сайт «Реала».

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