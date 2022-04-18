У Пике вряд ли будут проблемы из-за комиссии за проведениее Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. В RFEF уверены в законности сделки

У Жерара Пике вряд ли возникнут проблемы из-за скандала с проведением Суперкубка Испании.

Сегодня стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) согласовала с компанией Kosmos, которая принадлежит защитнику «Барселоны», выплату 24 млн евро за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Компания выступила посредником в переговорах между RFEF и Саудовской Аравией и будет получать по 4 млн евро за каждый из 6 запланированных в стране турниров. При этом глава испанской федерации отрицал выплаты игроку «Барсы».

В настоящее время Высший совет Испании по спорту (CSD) проводит проверку по поводу того, насколько такая сделка законна. Если будут выявлены нарушения, может последовать обращение в Административный трибунал по спорту Испании (TAD) для начала официального разбирательства с привлечением правительства.

Однако, по информации Mundo Deportivo, в руководстве RFEF спокойно относятся к ситуации и уверены, что в сделке изначально нет ничего незаконного, так как комиссию выплачивает правительство Саудовской Аравии, а сделка была одобрена Ассамблеей федерации. Контракт не нарушает этического кодекса RFEF, также нет конфликта интересов.