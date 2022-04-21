Юлиан Нагельсманн: «В Мюнхене победу в Бундеслиге ценят чуть меньше, но я с нетерпением ее жду. Для меня титул очень важен»

высказался о возможной победе «Баварии» в Бундеслиге.

В субботу, 23 апреля, играет с дортмундской «Боруссией» дома. В случае победы мюнхенский клуб гарантирует себе 10-й чемпионский титул подряд.

– Я знаю, что в Мюнхене победу в чемпионате ценят чуть меньше. Но это все равно очень хорошее достижение и самый честный трофей. Я с нетерпением жду его. Надеюсь, что игроки тоже так себя чувствуют и мотивированы этим.

Для меня титул очень важен. Важно брать трофеи, это хорошо влияет на ежедневную работу. Я амбициозен, последние несколько недель были для меня сумрачными. Но я буду счастлив, когда смогу впервые взять салатницу в руки.

– Это успешный сезон?

– Вопрос в том, как вы определяете успех. У меня чудесная работа. Я люблю работу футбольного тренера. Конечно, случаются более приятные моменты, чем то, что мы пережили за последние три недели. Но я продолжу отдавать все силы.

– Готовит ли «Бавария» чемпионскую вечеринку?

– Могу представить, что у нас что-то запланировано. Но сначала я сконцентрируюсь на работе и на сопернике. Если мы станем чемпионами, то на Мариенплац точно что-то состоится. У нас в клубе есть два человека, которые занимаются этим.

– Какие выводы вы извлекли из этого сезона?

– Конечно, в конце сезона ты задаешься вопросами. Мы собираемся кое-что скорректировать, но я не стану вносить серьезные изменения в свой стиль. В следующем сезоне я постараюсь улучшить вещи, которые не очень нам удались, и сохранить то, что получалось хорошо, – сказал тренер «Баварии».