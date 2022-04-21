«Матч ТВ» ползает по дну и углубляет его». Андронов о шоу «Есть тема!» про выпуск «КраСавы»

раскритиковал «Матч ТВ» за программу о выпуске «КраСавы» про Украину.

Ранее блогер сделал видео с участием , , , , . На следующий день клубу Евгения Савина запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба».

действительно ползает по дну. И углубляет его.

С одной стороны – Бузова/Губерниев. С другой – ток-шоу начинающего «нацика и шайтана». В котором невесть как оказался .

Микрофон, Эдик, надо снимать и уходить из студии…» – написал бывший комментатор «Матча».