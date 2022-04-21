«Матч ТВ» ползает по дну и углубляет его». Андронов о шоу «Есть тема!» про выпуск «КраСавы»

Теги Евгений Савин премьер-лига Россия телевидение Алексей Андронов Дмитрий Губерниев Эдуард Мор Матч ТВ Ольга Бузова Красава Футбол

Алексей Андронов раскритиковал «Матч ТВ» за программу о выпуске «КраСавы» про Украину.

Ранее блогер сделал видео с участием Андрея ЯрмоленкоДарио СрныАндрея ВоронинаВиталия МиколенкоАлександра Алиева. На следующий день клубу Евгения Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба».

«Матч ТВ» действительно ползает по дну. И углубляет его.

С одной стороны – Бузова/Губерниев. С другой – ток-шоу начинающего «нацика и шайтана». В котором невесть как оказался Эдуард Мор.

Микрофон, Эдик, надо снимать и уходить из студии…» – написал бывший комментатор «Матча».

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