«Матч ТВ» ползает по дну и углубляет его». Андронов о шоу «Есть тема!» про выпуск «КраСавы»

Алексей Андронов раскритиковал «Матч ТВ» за программу о выпуске «КраСавы» про Украину.
Ранее блогер сделал видео с участием Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева. На следующий день клубу Евгения Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба».
«Матч ТВ» действительно ползает по дну. И углубляет его.
С одной стороны – Бузова/Губерниев. С другой – ток-шоу начинающего «нацика и шайтана». В котором невесть как оказался Эдуард Мор.
Микрофон, Эдик, надо снимать и уходить из студии…» – написал бывший комментатор «Матча».