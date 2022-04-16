Тен Хаг может подписать в «МЮ» Бергвейна. Вингер «Тоттенхэма» стоит около 20 млн фунтов

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Вингер «Тоттенхэма» Стевен Бергвейн интересен Эрику тен Хагу, который летом, вероятно, возглавит «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Аякса» рассматривает возможность приобретения 24-летнего игрока сборной Нидерландов для манкунианцев.

По данным Daily Mail, тен Хаг хотел подписать Бергвейна еще в январе – для «Аякса», но «Тоттенхэм» заблокировал трансфер.

Теперь, когда Бергвейн проигрывает конкуренцию Деяну Кулусевски, он может быть продан примерно за 20 млн фунтов.

За Бергвейном также следят немецкие и французские клубы.

В 20 матчах сезона АПЛ на счету вингера 3 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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