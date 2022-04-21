Гвардиола после 3:0 с «Брайтоном»: «Ливерпуль» станет чемпионом, если «Ман Сити» потеряет очки. Мы знаем, что надо делать»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Брайтон Кевин де Брюйне Футбол

Пеп Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Брайтоном» (3:0).

Команды встречались в перенесенном матче 30-го тура АПЛ.

«До конца чемпионата остался месяц, и мы знаем, что нам нужно делать. Если мы потеряем два очка, «Ливерпуль» станет чемпионом. Впереди у нас по-настоящему непростые матчи.

За последние пять лет мы проделали поразительную работу. Футболисты отдают на поле все силы.

Кевин де Брюйне, когда здоров и в форме, является потрясающим игроком, сегодня он провел отличный матч», – сказал главный тренер «горожан» Sky Sports.

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