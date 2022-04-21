Гвардиола после 3:0 с «Брайтоном»: «Ливерпуль» станет чемпионом, если «Ман Сити» потеряет очки. Мы знаем, что надо делать»

прокомментировал победу над (3:0).

Команды встречались в перенесенном матче 30-го тура .

«До конца чемпионата остался месяц, и мы знаем, что нам нужно делать. Если мы потеряем два очка, станет чемпионом. Впереди у нас по-настоящему непростые матчи.

За последние пять лет мы проделали поразительную работу. Футболисты отдают на поле все силы.

Кевин де Брюйне, когда здоров и в форме, является потрясающим игроком, сегодня он провел отличный матч», – сказал главный тренер «горожан» Sky Sports.

Гвардиола рассказал про 71 травму игроков «Сити» за неделю: «Это результат трех финалов»