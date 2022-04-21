У Гвардиолы 250 побед с «Ман Сити» за 344 матча – это рекорд Англии. У Моуринью ушло 396 игр

Теги Жозе Моуринью Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кенни Далглиш рекорды Футбол

Пеп Гвардиола добился 250-й победы в качестве главного тренера «Манчестер Сити».

«Горожане» разгромили «Брайтон» (3:0) в перенесенном матче 30-го тура АПЛ.

Для достижения указанной отметки испанцу потребовалось провести 344 игры во всех турнирах – это рекордный показатель для тренеров, работающих с клубами высшей английской лиги.

Жозе Моуринью, возглавлявший «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», одержал 250-ю победу в 396-м матче. У Кенни Далглиша («Ливерпуль», «Блэкберн», «Ньюкасл») ушло 429 матчей, у Арсена Венгера («Арсенал») – 433, у Дона Реви («Лидс») – 439.

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