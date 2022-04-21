«Реал» опережает «Атлетико» на 17 очков, команда Симеоне потеряла шансы на титул. «Барселона» отстает на 18 баллов при 2 матчах в запасе

«Реал» по итогам игрового дня увеличил отрыв от ближайших преследователей в .

Команда Карло Анчелотти после 33 матчей набрала 78 очков. Сегодня она обыграла «Осасуну» (3:1).

, сыграв вничью с «Гранадой» (0:0) в 33-м туре, набрал 61-е очко. Команда Диего Симеоне лишилась шансов защитить титул чемпиона Испании за 5 туров до конца сезона.

имеет на своем счету 60 баллов, однако также у нее и 2 игры в запасе. С «Реал Сосьедад» она встретится 21 апреля, начало – в 22:30 по московскому времени.

«Реал» снова выиграл – теперь еще ближе к титулу. Анчелотти станет первым тренером, который выиграл все топ-лиги