«Реал» обыграл «Осасуну» – 3:1. Бензема не забил 2 пенальти

проиграла (1:3) в 33-м туре Ла Лиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Карим Бензема дважды не реализовал пенальти – на 52-й и 59-й минутах.

«Реал» с 78 очками сохраняет лидерство в Ла Лиге. В активе идущего вторым «Атлетико» 61 балл, у «Барселоны» – 60 и 2 матча в запасе.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги