«Реал» обыграл «Осасуну» – 3:1. Бензема не забил 2 пенальти

«Осасуна» проиграла «Реалу» (1:3) в 33-м туре Ла Лиги.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Карим Бензема дважды не реализовал пенальти – на 52-й и 59-й минутах.
«Реал» с 78 очками сохраняет лидерство в Ла Лиге. В активе идущего вторым «Атлетико» 61 балл, у «Барселоны» – 60 и 2 матча в запасе.
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.30, «Эль-Садар»
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Осасуна –
Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Хосе Анхель (Барха, 68), Рубен Гарсия (Санчес, 46), Брашанац (Роберто Торрес, 79), Мартинес (Ойер Санхурхо, 68), Монкайола, Чими Авила (Барберо, 85), Будимир.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Алаба (Карвахаль, 46), Милитао, Начо, Себальос (Кроос, 71), Вальверде, Камавинга (Иско, 74), Васкес, Бензема, Асенсио, Родриго (Винисиус Жуниор, 90).