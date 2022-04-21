«Реал» обыграл «Осасуну» – 3:1. Бензема не забил 2 пенальти

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«Осасуна» проиграла «Реалу» (1:3) в 33-м туре Ла Лиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Карим Бензема дважды не реализовал пенальти – на 52-й и 59-й минутах.

«Реал» с 78 очками сохраняет лидерство в Ла Лиге. В активе идущего вторым «Атлетико» 61 балл, у «Барселоны» – 60 и 2 матча в запасе.

Осасуна – Реал Мадрид 1:3 (1:2, 0:1)
Дата проведения
20 апреля, 22.30, «Эль-Садар»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Алаба, 1:1 – 13 Будимир, 1:2 – 45 Асенсио, 1:3 – 90 Васкес.
ОсасунаЭррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Хосе Анхель (Барха, 68), Рубен Гарсия (Санчес, 46), Брашанац (Роберто Торрес, 79), Мартинес (Ойер Санхурхо, 68), Монкайола, Чими Авила (Барберо, 85), Будимир.
Реал МадридКуртуа, Алаба (Карвахаль, 46), Милитао, Начо, Себальос (Кроос, 71), Вальверде, Камавинга (Иско, 74), Васкес, Бензема, Асенсио, Родриго (Винисиус Жуниор, 90).
Предупреждения:
Камавинга (5), Брашанац (44), Милитао (60), Начо (62).

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