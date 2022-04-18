Анзор Кавазашвили: «Высоцкий болел только за «Спартак», не за ЦСКА»

рассказал, что Владимир Высоцкий болел за «Спартак», а не за .

«Большинство актеров в нашу эпоху болели либо за , либо за «Спартак».

Торпедовцы зачаровывали своей красотой: там все футболисты были высокие, статные! Что касается «Спартака», Андрей Петрович Старостин близко знал знаменитых творческих людей, их семьи. Возможно, потому бомонд в основном и переживал за красно-белых.

Если мы в ресторане встречали артистов, они всегда с удовольствием к нам подходили, а мы как избалованные богатые мальчики готовы были угощать налево-направо: всем шампанского, водки! Очень многие актеры спивались – так же, как и футболисты, не способные справиться с тем добром, которое сыпалось на голову благодаря их таланту.

Мы были в хороших отношениях с Высоцким, часто сидели с ним в ресторане Дома кино. Но особенно он любил Гилю ( – прим. ред.). Тот постоянно травил анекдоты и так зажигательно хохотал, что заражал своим настроением Володю, который, даже будучи не в духе, начинал улыбаться.

О себе он не рассказывал, наоборот, спрашивал про футбол. Тогда Высоцкий для нас был не такой уж и великий. А вот мы считали себя великими (смеется).

Слышал высказывания, что Володя нажирался до чертиков. Ни фига! По крайней мере, я ни разу этого не видел. Пригубил шампанское – на этом все и заканчивалось. И он всегда был один, без жены. Когда из Парижа прилетала Марина Влади, его уже невозможно было поймать.

Есть мнение, что Высоцкий болел за ЦСКА. Но послушайте, если он пел «Чуть помедленнее, кони», это не значит, что он поддерживал армейцев.

Могу смело заявить, что Володя болел только за «Спартак»! Не зря же он так Гилю любил», – сказал бывший голкипер и член комитета по этике.