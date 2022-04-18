«Рома» Моуринью не проигрывает 12 матчей подряд в Серии А – 7 побед и 5 ничьих

продлила серию без поражений в Серии А до 12 матчей.

Команда тренера спаслась от поражения в игре 33-го тура с (1:1) – забил на 91-й минуте.

Римляне 9 января уступили «Ювентусу» (3:4), и с тех пор в чемпионате Италии было 7 побед и 5 ничьих.

«Рома», набрав 38 очков, сейчас занимает пятое место в таблице и на 5 баллов отстает от «Ювентуса». 23 апреля «волки» в гостях сыграют с «Интером».

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