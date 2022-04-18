Паоло Ди Канио: «Моуринью – это миф. Смешно праздновать победу над «Буде», 7 их игроков лосося в порту разгружают»

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Паоло Ди Канио раскритиковал Жозе Моуринью после победы «Ромы» над «Буде-Глимт».

Разгромив норвежский клуб со счетом 4:0 в ответном матче Лиги конференций, римская команда вышла в полуфинал турнира.

«Все восторгаются из-за Лиги конференций, которую еще надо выиграть, между прочим. Да вы понимаете, что у «Буде-Глимт» 7 игроков лосося в порту разгружают?

Моуринью – это миф. Давайте не будем говорить о перезагрузке итальянского футбола из-за Лиги конференций, хватит этой ерунды.

Нужно оценивать вещи правильно. Смешно праздновать победу над «Буде»!» – заявил бывший игрок «Лацио» и сборной Италии в эфире Sky Sports Italia.

«Игры не было с первых минут, мы намного лучше». «Рома» наконец-то поборола «Буде-Глимт», а Жозе выдал стендап

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