Матч «Ахмат» – ЦСКА не перенесут. Клуб из Грозного просил сделать это из-за окончания Рамадана

Матч «Ахмат» – не перенесут, несмотря на просьбу грозненского клуба.

Ранее попросил ЦСКА перенести матч с 1 мая на 30 апреля из-за окончания Рамадана. Однако игра 27-го тура РПЛ пройдет в запланированную дату.

«РПЛ обсудила с «Ахматом» и ЦСКА, основным вещателем и РФС возможность переноса матча 27-го тура «Ахмат» – ЦСКА с 1 мая на 30 апреля по просьбе клуба из Грозного.

Все временные слоты для телетрансляции матча в этот день уже были заняты, проведение пятого матча в день приведет к потере зрительской аудитории и, что критически важно, не позволит обеспечить ВАР на игре.

Также некоторые болельщики ЦСКА уже приобрели билеты на матч и забронировали проживание в городе.

«Ахмат» отозвал свое письмо с просьбой о переносе. Игра состоится 1 мая», – сообщает пресс-служба .

ЦСКА занимает третье место в таблице, «Ахмат» идет восьмым.