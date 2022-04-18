«МЮ» намерен купить центрального защитника летом. Велись переговоры с Рюдигером, но он хочет гарантированно играть в ЛЧ

хочет усилить защиту летом.

Клуб намерен подписать нового центрального защитника в ближайшее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

Манкунианцы провели предварительные переговоры с агентами , у которого истекает срок контракта с , но этот трансфер маловероятен.

Немецкий игрок сосредоточен на переговорах с командами, которые гарантированно будут играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

На данный момент «Юнайтед» занимают 5-е место в с 54 очками.