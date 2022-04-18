Клопп перед «МЮ»: «Наши клубы – из числа крупнейших в мире. Матч невероятно важен для обеих команд»

причислил «Ливерпуль» и к крупнейшим клубам мира.

«Это большой, огромный матч. Эти два клуба – из числа крупнейших в мире. Мы всегда должны уметь справляться с этим. Некоторым игрокам пришлось научиться этому. В этот раз матч будет невероятно важен для обеих команд.

«Манчестер Юнайтед» хочет в Лигу чемпионов. Это будут напряженные 90 минут. Обе команды будут биться.

Я не общался с Рангником с тех пор, как он приехал в Англию, но видно, что он изменил, какие вещи улучшил», – сказал тренер .

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют 19 апреля.