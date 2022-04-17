Линделеф о Роналду: «Его менталитет невероятен. Каждый день видим, как он работает и как заботится о своем теле»

Виктор Линделеф выразил восхищение Криштиану Роналду.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» (3:2) в матче 33-го тура АПЛ. 37-летний португалец сделал хет-трик и помог команде победить.
«Это потрясающе. Просто невероятно то, как он продолжает забивать голы.
Мы каждый день видим, как он работает и как заботится о своем теле. Его менталитет невероятен. Я не знаю, что еще сказать», – заявил защитник манкунианского клуба.
В нынешнем сезоне Роналду забил 15 голов в 26 играх чемпионата Англии.
Царский хет-трик Роналду: вонзил со штрафного и выгрыз для «МЮ» победу 👑