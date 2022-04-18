Компания Пике получает 4 млн евро в год за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Глава испанской федерации отрицал выплаты игроку «Барсы»

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Компания Жерара Пике получает миллионы евро за организацию Суперкубка Испании за рубежом.

Как стало известно из расследования El Confidencial, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) согласовала с компанией Kosmos, которая принадлежит защитнику «Барселоны», выплату 24 млн евро за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

Kosmos выступила посредником в переговорах между RFEF и Саудовской Аравией. Компания Пике будет получать по 4 млн евро за каждый из 6 запланированных в Саудовской Аравии турниров – то есть 24 млн за весь срок. Выплата этих денег является обязательным условием проведения турнира в стране.

Соглашение о проведении Суперкубка в Саудовской Аравии было заключено в 2019 году. Тогда RFEF признала, что Kosmos участвовала в переговорах о месте проведения турнира, но президент федерации Луис Рубиалес отрицал, что компании Пике производились какие-либо выплаты.

В подтверждение информации El Confidencial опубликовала аудиозаписи переговоров Пике и Рубиалеса.

«Руби, смотри. Друг, если дело в деньгах, то «Реал» согласится на 8 млн евро [за участие в Суперкубке в Саудовской Аравии]. Можешь отдать 8 млн евро «Реалу», 8 млн «Барсе», 2 млн и 1 млн остальным. А федерация оставит себе 6 млн. И можем надавить на Саудовскую Аравию ради дополнительных 1-2 млн евро», – говорил Пике Рубиалесу.

В другой аудиозаписи Рубиалес поздравляет Пике с заключенной сделкой и «благодарит за все».

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