Компания Пике получает 4 млн евро в год за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Глава испанской федерации отрицал выплаты игроку «Барсы»

Компания Жерара Пике получает миллионы евро за организацию Суперкубка Испании за рубежом.

Как стало известно из расследования El Confidencial, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) согласовала с компанией Kosmos, которая принадлежит защитнику «Барселоны», выплату 24 млн евро за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

Kosmos выступила посредником в переговорах между RFEF и Саудовской Аравией. Компания Пике будет получать по 4 млн евро за каждый из 6 запланированных в Саудовской Аравии турниров – то есть 24 млн за весь срок. Выплата этих денег является обязательным условием проведения турнира в стране.

Соглашение о проведении Суперкубка в Саудовской Аравии было заключено в 2019 году. Тогда RFEF признала, что Kosmos участвовала в переговорах о месте проведения турнира, но президент федерации отрицал, что компании Пике производились какие-либо выплаты.

В подтверждение информации El Confidencial опубликовала аудиозаписи переговоров Пике и Рубиалеса.

«Руби, смотри. Друг, если дело в деньгах, то «Реал» согласится на 8 млн евро [за участие в Суперкубке в Саудовской Аравии]. Можешь отдать 8 млн евро «Реалу», 8 млн «Барсе», 2 млн и 1 млн остальным. А федерация оставит себе 6 млн. И можем надавить на Саудовскую Аравию ради дополнительных 1-2 млн евро», – говорил Пике Рубиалесу.

В другой аудиозаписи Рубиалес поздравляет Пике с заключенной сделкой и «благодарит за все».