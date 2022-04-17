Леау, Нуньес и Жезус входят в сферу интересов «Барселоны». Игрок «Милана» – фаворит Лапорты

Стали известные предстоящие трансферные задачи «Барселоны».

В сферу интересов каталонского клуба входят три футболиста – , и .

Футболист является фаворитом для президента «Барселоны» Жоана Лапорты, но итальянский клуб желает продлить контракт с игроком. Его цена составляет 50 миллионов евро.

Отмечается, что каталонцы давно следят за Нуньесом, но сумма его трансфера может достигать 100 миллионов евро.

В свою очередь, Жезус может перейти в «Барселону», если подпишет Эрлинга Холанда.