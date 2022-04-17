Леау, Нуньес и Жезус входят в сферу интересов «Барселоны». Игрок «Милана» – фаворит Лапорты

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Стали известные предстоящие трансферные задачи «Барселоны».

В сферу интересов каталонского клуба входят три футболиста – Рафаэл Леау, Дарвин Нуньес и Габриэл Жезус.

Футболист «Милана» является фаворитом для президента «Барселоны» Жоана Лапорты, но итальянский клуб желает продлить контракт с игроком. Его цена составляет 50 миллионов евро.

Отмечается, что каталонцы давно следят за Нуньесом, но сумма его трансфера может достигать 100 миллионов евро.

В свою очередь, Жезус может перейти в «Барселону», если «Манчестер Сити» подпишет Эрлинга Холанда.

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