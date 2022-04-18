Юран про 0:0: «Ни «Химки», ни «Нижний» на гол не наиграли»

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Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги матча РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:0).

— Боевая игра была, результат закономерный. Может быть, первый тайм немного скованно действовали в атаке, сдерживал груз ответственности за результат. Я предупреждал футболистов: столкнемся с хорошей, организованной, силовой командой.

Во втором тайме играли лучше, но, думаю, и мы, и «Нижний» на забитый мяч не наиграли.

В целом увезти отсюда ничью – это неплохой результат. Ребятами я доволен, план на игру работал, парни выполняли все требования, поэтому они молодцы.

— Согласны с тем, что Лантратов – лучший игрок матча?

— У меня все – лучшие игроки матча, – сказал Юран.

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