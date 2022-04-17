«Нижний Новгород» – «Химки» – 0:0. Онлайн-трансляция

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«Нижний Новгород» принимает «Химки» в 25-м туре РПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Игру в прямом эфире можно посмотреть на канале «Матч Премьер».

Нижний Новгород – Химки 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
17 апреля, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча текстовый онлайн статистика
Нижний НовгородНигматуллин, Козлов, Гоцук (Кечкеш, 58), Масоэро, Каккоев, Стоцкий, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов (Берковский, 64), Эннин.
ХимкиЛантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Боженов, Глушаков (Магомедов, 58), Кухарчук, Мирзов, Камышев (Сабович, 46), Руденко.
Предупреждение:
Сулейманов (35).

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