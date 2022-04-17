«Нижний Новгород» – «Химки» – 0:0. Онлайн-трансляция

«Нижний Новгород» принимает «Химки» в 25-м туре РПЛ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Игру в прямом эфире можно посмотреть на канале «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 17 апреля, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
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Нижний Новгород –
Нигматуллин, Козлов, Гоцук (Кечкеш, 58), Масоэро, Каккоев, Стоцкий, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов (Берковский, 64), Эннин.
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Химки –
Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Боженов, Глушаков (Магомедов, 58), Кухарчук, Мирзов, Камышев (Сабович, 46), Руденко.
- Предупреждение:
- Сулейманов (35).