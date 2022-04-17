Тренер «Краснодара» Сторожук о 0:2 с «Крыльями»: «Не первая игра, когда мало создаем. Очень много молодых футболистов, они ежедневно борются с собой»

Александр Сторожук прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в матче РПЛ.
«Я бы не сказал, что игровое преимущество было у соперника.
В первом тайме мы больше владели мячом. Во втором если была не равная игра, то имелось небольшое преимущество во владении.
Это не первая игра, когда мы мало создаем, и это объяснимо. Мы ставим задачу как можно больше создавать моментов и завершать.
Я уже устал говорить: у нас очень много молодых футболистов.
Они ежедневно борются с собой, бросают вызов. Премьер-лига – серьезное испытание», – заявил исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» в эфире телеканала «Матч Премьер».