Тренер «Краснодара» Сторожук о 0:2 с «Крыльями»: «Не первая игра, когда мало создаем. Очень много молодых футболистов, они ежедневно борются с собой»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Сторожук Краснодар Футбол

Александр Сторожук прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в матче РПЛ.

«Я бы не сказал, что игровое преимущество было у соперника.

В первом тайме мы больше владели мячом. Во втором если была не равная игра, то имелось небольшое преимущество во владении.

Это не первая игра, когда мы мало создаем, и это объяснимо. Мы ставим задачу как можно больше создавать моментов и завершать.

Я уже устал говорить: у нас очень много молодых футболистов.

Они ежедневно борются с собой, бросают вызов. Премьер-лига – серьезное испытание», – заявил исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» в эфире телеканала «Матч Премьер».

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