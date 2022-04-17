ПСВ завоевал Кубок Нидерландов в 10-й раз и впервые с 2012 года. В финале обыгран «Аякс» – 2:1

ПСВ стал обладателем Кубка Нидерландов в десятый раз.
Команда Рогера Шмидта в финале одержала волевую победу над «Аяксом» (2:1) благодаря голам полузащитников Эрика Гутьерреса и Коди Гакпо. У амстердамцев забил хавбек Райан Гравенберх.
Клуб из Эйндховена не выигрывал Кубок Нидерландов с 2012 года, а в финал не выходил с 2013-го.
«Аякс» остается лидером по числу побед в этом турнире – 20. Вторым идет «Фейеноорд» (13), а затем ПСВ (10).
- Дата проведения
- 17 апреля, 19.00, «Фейеноорд»
- Голы:
- 0:1 – 23 Гравенберх, 1:1 – 48 Гутьеррес, 2:1 – 50 Гакпо.
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ПСВ –
Мвого, Рамальо, Тезе, Макс, Гетце, Гутьеррес, Сангаре, Верман (Брума, 69), Мауро Жуниор, Захави (Вертессен, 81; ван Гинкел, 90), Гакпо (Доан, 69).
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Аякс –
Стекеленбург, Мазрауи (Аллер, 72), Мартинес, Тимбер, Блинд, Классен (Кудус, 86), Альварес (Схюрс, 72), Гравенберх, Тадич, Бергейс (Ихаттарен, 86), Бробби.
- Предупреждения:
- Мартинес (18), Макс (63), Гравенберх (81), Тезе (88), Гетце (90).