ПСВ завоевал Кубок Нидерландов в 10-й раз и впервые с 2012 года. В финале обыгран «Аякс» – 2:1

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ПСВ стал обладателем Кубка Нидерландов в десятый раз.

Команда Рогера Шмидта в финале одержала волевую победу над «Аяксом» (2:1) благодаря голам полузащитников Эрика Гутьерреса и Коди Гакпо. У амстердамцев забил хавбек Райан Гравенберх.

Клуб из Эйндховена не выигрывал Кубок Нидерландов с 2012 года, а в финал не выходил с 2013-го.

«Аякс» остается лидером по числу побед в этом турнире – 20. Вторым идет «Фейеноорд» (13), а затем ПСВ (10).

ПСВ – Аякс 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
17 апреля, 19.00, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Гравенберх, 1:1 – 48 Гутьеррес, 2:1 – 50 Гакпо.
ПСВМвого, Рамальо, Тезе, Макс, Гетце, Гутьеррес, Сангаре, Верман (Брума, 69), Мауро Жуниор, Захави (Вертессен, 81; ван Гинкел, 90), Гакпо (Доан, 69).
АяксСтекеленбург, Мазрауи (Аллер, 72), Мартинес, Тимбер, Блинд, Классен (Кудус, 86), Альварес (Схюрс, 72), Гравенберх, Тадич, Бергейс (Ихаттарен, 86), Бробби.
Предупреждения:
Мартинес (18), Макс (63), Гравенберх (81), Тезе (88), Гетце (90).

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