ПСВ завоевал Кубок Нидерландов в 10-й раз и впервые с 2012 года. В финале обыгран «Аякс» – 2:1

ПСВ стал обладателем Кубка Нидерландов в десятый раз.

Команда Рогера Шмидта в финале одержала волевую победу над (2:1) благодаря голам полузащитников Эрика Гутьерреса и . У амстердамцев забил хавбек .

Клуб из Эйндховена не выигрывал с 2012 года, а в финал не выходил с 2013-го.

«Аякс» остается лидером по числу побед в этом турнире – 20. Вторым идет «Фейеноорд» (13), а затем (10).