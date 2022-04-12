Кан о Левандовском в «Барсе»: «Журналисты соревнуются, кто придумает самую бредовую историю»

высказался о возможном уходе Роберта Левандовского из «Баварии» в «Барселону».

«Похоже, журналисты соревнуются в том, кто придумает самую бредовую историю о .

Мы не безумцы, сейчас мы с вами обсуждаем трансфер футболиста, забивающего по 30-40 голов за сезон. Это невозможно. У нас, в конце концов, есть с ним контракт, истекающий лишь через год.

Как только будет о чем объявить – объявим. Роберт знает, что дает ему , а мы знаем, что он дает нам. Посмотрим, что будет дальше», – сказал генеральный директор мюнхенцев Amazon Prime.

Похоже, Левандовски выбрал «Барсу». Однако «Бавария» хочет 60 млн и не отпустит поляка, пока не найдет замену