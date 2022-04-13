Главный тренер «Барселоны» высказался о возможном трансфере Роберта Левандовского.

«Мне понятен ваш вопрос, но сейчас не время обсуждать это.

Он прекрасный футболист, но нам нужно сосредоточиться на завтрашнем матче», – сказал испанец.

Ранее сообщалось, что Хави убеждал нападающего перейти из «Баварии» в «Барселону» летом.

В четверг «Барселона» сыграет с «Айнтрахтом» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы (первая игра – 1:1).

Левандовски хочет перейти в «Барсу» и спрашивает знакомых игроков об атмосфере в клубе. «Бавария» его разочаровала