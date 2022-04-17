Иммобиле забил 25+ голов за сезон Серии А в 3-й раз. Такое удавалось лишь Нордалю и Ньершу

Теги Лацио серия А Италия рекорды Чиро Иммобиле Гуннар Нордаль Футбол

Чиро Иммобиле в третий раз в карьере забил 25 мячей за сезон Серии А.

Форвард «Лацио» отметился голом в матче 33-го тура с «Торино» (1:1) и лидирует в списке бомбардиров турнира.

Иммобиле стал первым итальянцем, которому удалось забить минимум 25 голов в трех отдельно взятых розыгрышах чемпионата Италии.

Всего в истории лиги этого добивались трое: сам Чиро, Гуннар Нордаль и Иштван Ньерш.

В сезоне-2017/18 Иммобиле забил 29 голов, 2019/20 – 36 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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