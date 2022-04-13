Иммобиле может завершить карьеру в сборной Италии из-за вылета от Северной Македонии и критики

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Чиро Иммобиле может завершить карьеру в сборной Италии. 

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, главный тренер национальной команды Роберто Манчини хочет встретиться с нападающим «Лацио» и обсудить этот вопрос, но вряд ли футболист изменит свое решение.

Сообщается, что игрок сомневается в своем будущем в сборной, учитывая критику в свой адрес, а также тот факт, что итальянцы второй раз подряд не смогли квалифицироваться на чемпионат мира, проиграв Северной Македонии (0:1) в стыках. 

В текущем сезоне Серии А 32-летний футболист провел 27 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь

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