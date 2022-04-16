Стукалов про 1:1 с ЦСКА: «Уфа» почти ничего не дала создать у своих ворот, боролась за каждый мяч»

высказался после ничьей «Уфы» с ЦСКА (1:1) в 25-м туре .

«В принципе тот план, который мы выбрали на игру, работал. На протяжении всего матча не дали атаке практически ничего создать у наших ворот. В концовке понимали, что по исполнению стандартных положений Языджи, наверное, один из лучших сейчас. Плюс вышел Заболотный, вышел Фукс. Мы явно стали проигрывать в росте.

К сожалению, мы эти замены должны были делать раньше, а так получилась какая-то суета, неправильно расставились и пропустили гол. Я не могу сейчас сказать, кто прав, кто виноват, но виноваты, наверное, все.

То, что в конце мы отыгрались, – это заслуга ребята. На поле была команда, которая боролась за каждый мяч, и я им благодарен, что в концовке мы не опустили руки, все-таки забили этот гол», – сказал главный тренер «Уфы».