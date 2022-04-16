«Ювентус» и «Наполи» оправданы по делу о завышении стоимости игроков. Аньелли и Де Лаурентиса не отстранят

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«Ювентус» и «Наполи» оправданы по делу о завышении стоимости игроков.

Суд Федерация футбола Италии оправдал президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, а также других значимых менеджеров этих клубов. Всего от обвинений были освобождены 59 менеджеров и 11 компаний.

«Ювентус» и «Наполи» обвинялись в завышении стоимости игроков, что, по мнению прокуратуры Федерации футбола Италии, приводило к фиктивному приросту капитала. Прокурор просил отстранить Аньелли на 1 год,  Де Лаурентиса – на 11 месяцев.

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