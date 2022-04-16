«Ювентус» и «Наполи» оправданы по делу о завышении стоимости игроков. Аньелли и Де Лаурентиса не отстранят

и оправданы по делу о завышении стоимости игроков.

Суд Федерация футбола Италии оправдал президента «Ювентуса» , президента «Наполи» , а также других значимых менеджеров этих клубов. Всего от обвинений были освобождены 59 менеджеров и 11 компаний.

«Ювентус» и «Наполи» обвинялись в завышении стоимости игроков, что, по мнению прокуратуры футбола Италии, приводило к фиктивному приросту капитала. Прокурор просил отстранить Аньелли на 1 год, Де Лаурентиса – на 11 месяцев.